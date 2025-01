Il cielo incoraggia la voglia di amare con le lotte per lo Scorpione, come piace a lui. Il Sagittario è sulla graticola e i Pesci sono quasi fuori dal giogo di Giove. Di seguito, i dettagli per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 20 gennaio 2025: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: Luna nel segno e Venere favorevole! Domani sarà più semplice parlare di sentimenti. Forse però non stai benissimo tu oppure qualcuno vicino a te.

SCORPIONE: ritieni che il vero amore sia quello litigarello. Il tuo segno è governato da Marte e ama mettersi in competizione con persone agguerrite. La cosa importante è che il sentimento sia vero. Domani ci saranno belle sensazioni.

SAGITTARIO: sei uno che si dà da fare, tuttavia sei in attesa di conferme dall’esterno ed è probabile che in queste giornate tu non abbia molto da fare, se non “bollire”. Non riversare il tuo nervosismo in amore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 20 gennaio 2025.

CAPRICORNO: Mercurio è nel segno e ti regala razionalità e logica, tuttavia in amore non sempre funzionano, perché dovresti far emergere il tuo istinto. Ci sono crisi familiari.

ACQUARIO: l’amore è al centro dei tuoi pensieri e chi è già coinvolto in una bella relazione potrà fare bei progetti. Venere in ottima posizione, da febbraio, ti consentirà di affrontare le incombenze con ottimismo.

PESCI: Secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani Venere è ancora nel tuo segno e gli incontri sono favoriti. Hai una grande passione che potrà riversarsi sul lavoro. È un cielo molto differente rispetto alla fine dell’anno. Ancora non c’è molta fortuna con i soldi e le proprietà, ma presto Giove uscirà dall’opposizione e i mesi futuri saranno interessanti.

