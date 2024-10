Sagittario e Acquario fanno scintille in amore, mentre il Capricorno può avere qualche acciacco. Per i Pesci la Luna è troppo invadente e scattano come le molle. Di seguito, le previsioni per la seconda metà dello zodiaco.

BILANCIA: è il momento giusto per prendersi un po’ di pausa per riflettere. Delle volte il silenzio può essere la strategia giusta, perché ti aiuta a pensare meglio su quella che è la direzione giusta da seguire. Inoltre puoi evitare quelle persone che cercano ti metterti i bastoni tra le ruote con le polemiche.

SCORPIONE: passioni incandescenti, gelosie, energia e molto di più nel tuo cielo. Se ci sono questioni sospese, è il momento giusto per parlarne, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 21 ottobre 2024.

SAGITTARIO: adesso che Venere è nel tuo spazio zodiacale può capitare di tutto a livello sentimentale: passioni in primo piano con possibilità di colpi di fulmine. Il lavoro è un po’ da rivedere, perché non tutti ti sostengono.

CAPRICORNO: sai di essere una persona quadrata e se vuoi arrivare in cima, sei in grado di sconfiggere tutti gli avversari. Marte opposto può creare qualche fastidio fisico.

ACQUARIO: Giove e Luna favorevoli sono soprattutto efficaci in amore che ti può dare davvero tanto. Cautela con i soldi e il lavoro.

PESCI: domani non hai molte energie. Attenzione a non essere troppo suscettibile. L’amore è sotto esame e potresti essere proprio tu a mettere alla prova il partner, per capire a fondo un sentimento.