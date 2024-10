Una bella Luna rincuora la Bilancia, che si riscatta da un Marte nervosissimo, e sarà utile per riflettere un po’. Il Sagittario brilla con Venere che lo rende affascinante, mentre i Pesci si mordano la lingua prima di rovinare tutto. Di seguito, le previsioni per gli ultimi sei segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 20 ottobre 2024: il cielo della domenica dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: Marte opposto ti fa accumulare molto stress, a livello nervoso, da diverso tempo e vorresti stare più tranquillo. Per riuscirci alcuni Bilancia si ritireranno in religioso silenzio e staccheranno la spina per poter ristabilire una connessione con loro stessi.

SCORPIONE: ottobre è il tuo mese e tra pochissimo migliorerà ancora con l’ingresso del Sole nel tuo spazio zodiacale, tuttavia attenzione all’impulsività che dovrai tenere a bada, nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 20 ottobre 2024. Il lavoro si sta definendo positivamente per i giovanissimi.

SAGITTARIO: Venere ti sta avvolgendo con il suo influsso e le persone ti guardano, così come tu guardi chi ti interessa molto. Ci vuole ancora un po’ di attenzione sul lavoro, dove da giugno sono cambiate molte cose.

CAPRICORNO: è un bel weekend soprattutto a livello sentimentale, dove puoi essere più coraggioso ed esporti maggiormente con chi ti piace.

ACQUARIO: ti stai barcamenando con molte spese e problemi pratici. In amore, questo è un ottimo momento per risolvere tante incomprensioni.

PESCI: cerca di non mettere a repentaglio la tua serenità per qualche parola di troppo: conta fino a dieci prima di parlare.