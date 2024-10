Il Toro sta imbastendo nuovi progetti, ma c’è tanto ancora da sistemare. In amore va meglio, così come sono favoriti Ariete e Leone a livello sentimentale. I Gemelli prendono tutto con più leggerezza, mentre la Vergine è collerica. Di seguito, i primi sei segni dello zodiaco

Oroscopo Paolo Fox di domani 21 ottobre 2024: il responso delle stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: Luna favorevole e Venere splendida ti rendono amabile, attivo ed energico. Ancora meglio se hai il partner giusto vicino. Per i single, gli incontri sono comunque molto incoraggiati.

TORO: il transito di Mercurio in opposizione rivela che c’è la volontà di iniziare una nuova fase lavorativa ma che per metterla in atto è necessario mettere in ordine ciò che è stato sbaragliato recentemente. In amore sarai più disponibile: la prima parte del mese non è stata facile, ora cederai a un sentimento.

GEMELLI: la Luna nel tuo spazio zodiacale porta forza, creatività e senso dell’umorismo. Ciò che ti sostiene, quando sei particolarmente stanco e impegnato, è la tua capacità di prendere tutto con spirito, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 21 ottobre 2024.

CANCRO: è ora di prepararti già per un anno importantissimo: il 2025, che vedrà Giove nel tuo segno. È un momento produttivo in tutti i sensi, per le idee nuove, per le coppie che desiderano avere figli e anche per togliersi un sassolino dalla scarpa: un concorrente sleale verrà sconfitto.

LEONE: sentimenti in primo piano, ma devi tirar fuori più soldi del previsto. Pensa all’amore! Stasera ci sono novità per gli innamorati.

VERGINE: sei un po’ stanco e teso. Non hai molta pazienza e ti inalberi facilmente perché segui la tua logica ferrea su qualunque aspetto della tua vita. In famiglia e con le amicizia evita di creare attriti.