Molta stanchezza per il dinamico Sagittario, mentre i Pesci possono gioire con la fine di Mercurio opposto e l’arrivo di una Venere favorevole. Il pianeta dell’amore visiterà lo Scorpione dal 23 e finalmente donerà belle sensazioni al segno

Oroscopo Paolo Fox di domani 21 settembre 2024: le indicazioni per la seconda metà dello zodiaco, dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: Giove si sta rivelando fruttuoso e l’amore dovrebbe già essere stato risvegliato grazie a questo transito di Venere nel tuo segno che terminerà tra un paio di giorni. Non hai mezze misure e le relazioni dolorose vanno lasciate andare.

Oroscopo Paolo Fox di domani 20 settembre 2024/ Venere in Scorpione stravolge il cielo: chi è il più amato?

SCORPIONE: a volte in amore sei troppo esigente, ma con Venere che sta per entrare nel tuo segno potrai aprirti alle emozioni. L’Oroscopo Paolo Fox di domani 21 settembre 2024 prevede che farai incontri speciali.

SAGITTARIO: Giove è il pianeta che ti governa e quando si trova in opposizione come adesso potrebbe procurarti stanchezza, proprio a te che non ti fermi mai. Potresti aver riempito le tue giornate di tanti impegni e non riesci a seguirli tutti. Per fortuna la situazione amorosa non è più quella di agosto: adesso è possibile risolvere una crisi o incontrare qualcuno di piacevole.

Oroscopo Paolo Fox di domani 20 settembre 2024/ L'amore bussa alla porta dell'Ariete e del Cancro: manca poco

CAPRICORNO: Marte opposto può portare delle tensioni, sia in famiglia sia sul lavoro, tuttavia dal 17 c’è una situazione migliore nella gestione delle questioni lavorative. È probabile che tu voglia abbandonare strade che non ti stimolano più e andare verso qualcosa di nuovo.

ACQUARIO: vivi relazioni un po’ strane ed è sicuro che tutte quelle che non vanno bene saranno giudicate da una Venere opposta che sarà implacabile. Sul lavoro invece, le nuove idee sono favorite.

PESCI: tra pochi giorni Mercurio non sarà più opposto e un progetto che finora è stato solo studiato dovrà essere avviato. Venere tra poco ti regalerà delle bellissime emozioni.

Oroscopo Paolo Fox di domani 19 settembre 2024/ Acquario 10 sul lavoro e 6 in amore, i Pesci rivedono i conti