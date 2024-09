Il pianeta protagonista di questi giorni è Venere che entrerà in Scorpione il 23 del mese. Sarà quindi opposta all’Acquario, ma aiuterà molto i Pesci, non solo in amore.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 20 settembre 2024: le indicazioni per la seconda metà dello zodiaco, dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: domani sarà una giornata un po’ stressante, ma prosegui sul tuo percorso, perché la tua disponibilità non può essere presa per debolezza. Ritorni di fiamma in amore.

SCORPIONE: tra pochissime ore Venere sarà nel tuo spazio zodiacale con un Marte già favorevole: è il momento di innamorarsi o di rafforzare una relazione. I rapporti sentimentali che nascono in questo momento sono preziosi.

SAGITTARIO: negli ultimi mesi hai dovuto far fronte a tanti problemi. Sei coraggioso e hai l’indole del guerriero, tuttavia contro Giove in opposizione c’è poco da fare. È probabile che dovrai rivedere un rapporto lavorativo.

CAPRICORNO: giornata piena di impegni: non è un problema per un segno come il tuo che considera il lavoro la cosa più importante, ma anche tu hai dei limiti fisici. Cerca di non stancarti troppo.

ACQUARIO: è una fase importante e se c’è stato uno stop guarda oltre. Hai bisogno di più serenità in amore, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 20 settembre 2024.

PESCI: finalmente un bel cielo, utile non solo per risolvere questioni annose, ma anche per cominciare a fare progetti per le prossime due stagioni che saranno di successo.