Con il Sole, da domani, nel segno, il Sagittario vola, mentre Venere è dalla parte di Scorpione e Capricorno. Molte le novità per la seconda metà dello zodiaco: scopriamole tutte.

Oroscopo Paolo Fox di domani 22 novembre 2024: i segni dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: alcune tue aspettative non hanno avuto la risposta che speravi. Venere sarà di nuovo positiva dal 7 dicembre e fino a quella data è meglio evitare i conflitti. I single dovrebbero incoraggiare una nuova relazione, anche se al momento non offre granché, perché si svilupperà in futuro, promette l’Oroscopo Paolo Fox di domani 22 novembre 2024.

SCORPIONE: anche se la Luna è in opposizione, ci sono un sacco di altri pianeti favorevoli: Giove che agevola le faccende economiche o legali, e Venere che favorisce la passione, soprattutto nel weekend. Cerca di scacciare il malumore e non ti corrucciare troppo.

SAGITTARIO: Sole e Luna sono con te e domani tutto è dalla tua parte. Le stelle sono favorevoli a un bel progetto sentimentale. C’è un grande recupero e le tue azioni sono giuste!

CAPRICORNO: Venere ti abbraccia calorosamente. È un periodo molto fervido per le amicizie e gli incontri inusuali e ci sono belle novità.

ACQUARIO: un incontro casuale potrebbe trasformarsi in qualcosa di più il mese prossimo. Le amicizie sono molto importanti in questo momento.

PESCI: nonostante gli ostacoli posti da Mercurio sul tuo cammino, tu hai proseguito imperturbabile. In amore ci possono essere contrasti nel weekend: cerca di superarli.