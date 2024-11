Luna opposta per lo Scorpione e per l’Acquario. Il primo però ha una Venere super intrigante per l’amore, mentre il secondo è guà favorito ma lo sarà di più a dicembre. I Pesci non devono essere troppi suscettibili domani. Vediamo tutte le novità per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 21 novembre 2024: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: sei ancora un po’ affaticato, sempre a causa di Marte opposto, tuttavia si recupera. Che ci sia stata una controversia d’amore o di lavoro, devi non pensarci più e andare avanti.

Oroscopo Paolo Fox di domani 21 novembre 2024/ Ariete e Leone fortissimi, il Toro ha la Luna storta

SCORPIONE: con questa Luna in opposizione è calma piatta per ciò che riguarda nuove idee o progetti. Venere è però sempre molto carica di sex-appeal e se hai qualcosa da comunicare, parla!

SAGITTARIO: ci sono nuovi “territori” da esplorare e rifuggi la noia come la peste. Oggi la Luna ti porta belle sensazioni. La tua vita ha bisogno di un rinnovamento e anche l’amore necessità di più carica, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 21 novembre 2024.

Oroscopo Paolo Fox di domani 20 novembre 2024/ Venere premia l'amore per Scorpione, Acquario e Capricorno

CAPRICORNO: con Venere nel segno puoi dare una svolta all’amore e recuperare una relazione. Con Saturno e Giove a favore sei vincitore in tutti i campi: anche il lavoro può registrare una bella ripresa.

ACQUARIO: giornata un po’ faticosa con la Luna opposta. Tuttavia il mese di dicembre farà scintille in amore, incoraggiante soprattutto per i single. Domani non stancarti troppo a livello fisico.

PESCI: è un giorno da dedicare alla passione, se però non sono rimaste accese le diatribe dell’inizio di novembre, perché il rischio è di esagerare con i drammi in una relazione e di vivere solo le difficoltà, invece delle cose più belle. Le nuove relazioni possono recuperare, mentre il lavoro ti richiede un po’ di pazienza, perché Mercurio opposto rivela che non tutto è stato vinto e forse è anche po’ per tua responsabilità.

Oroscopo Paolo Fox di domani 20 novembre 2024/ Il Leone è sul tetto del mondo, Luna storta per il Cancro