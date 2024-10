Venere e Mercurio dominano la scena: i segni di fuoco, Ariete e Leone, sono favoriti dal primo pianeta e colpiti dal secondo. I Gemelli non si fidano più di qualcuno e spetta al Cancro lo scettro dello zodiaco. Vediamo i dettagli dei primi sei segni.

Oroscopo Paolo Fox di domani 22 ottobre 2024: le indicazioni dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: hai riscosso un grande successo con la Luna buona di ieri e Venere molto favorevole. Fatti avanti se c’è qualcuno che ti piace e sei single, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 22 ottobre 2024.

TORO: nel lavoro, quando sei interessato a un’idea, vai sempre fino in fondo, tuttavia le stelle ti chiedono di essere attento con i soldi, soprattutto se ci sono dei debiti e stai uscendo da un periodo complesso.

GEMELLI: non sei totalmente convinto di una relazione, in particolar se hai attraversato una crisi o dei tradimenti: non ti fidi. Hai detto “sì ricominciamo, sì ti perdono”, ma in fondo non ci credi.

CANCRO: Luna nel segno domani, in un quadro generale davvero favoloso. È un momento che ti offre molte possibilità, tra cui cose e progetti del passato che avevi quasi scordato. Amore favorevole.

LEONE: nei legami con i familiari, gli amici e i partner vivi sempre alti e bassi, perché appena vedi qualcosa che non funziona sei impetuoso. Mercurio in Scorpione ti mette in guardia sulle finanze.

VERGINE: sorvola su qualche ostacolo di poco conto provocato dall’opposizione di Venere. È una fase di grande affaticamento in cui chi è molto sensibile potrebbe sentirsi nel caos e dato che non ami la confusione, dovrai provare a riorganizzare tutto.

