I Pesci attendano ancora un po’ prima di decidere qualunque cosa, mentre il Sagittario è un po’ deluso da alcune recenti attività. Lo Scorpione non trasformi piccole criticità in enormità. Vediamo in dettaglio Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox di domani 23 dicembre 2024: i segni dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: l’amore può essere rilanciato alla grande così come puoi riprenderti da un periodo in cui non sei stato bene fisicamente: chi ha avuto malesseri vari, adesso può ripartire!

SCORPIONE: la tua tendenza è quella di tenerti tutto dentro, ma questo è il momento sbagliato per farlo. Parla apertamente e sii sincero, perché un piccolo fraintendimento potrebbe diventare un ostacolo insormontabile. Le belle sensazioni stanno arrivando e gennaio sarà baciato da Venere, anticipa l’Oroscopo Paolo Fox di domani 23 dicembre 2024.

SAGITTARIO: alcune iniziative che hai preso di recente non hanno dato i risultati da te auspicati. Anzi c’è chi vuole cambiare ambiente o collaborazioni, perché è già da giugno che si sente frustrato per questo motivo, ma c’è Mercurio che ti sostiene ora! L’amore recupera.

CAPRICORNO: la settimana parte bene, ma non tentare di tenere sempre tutto sotto controllo, perché fai il doppio della fatica. Con Scorpione e Pesci l’amicizia è sincera.

ACQUARIO: l’amore è in arrivo ma la porta la devi aprire tu! Le stelle non consegnano i fidanzati a domicilio, ma possono indicare il periodo più propizio per incontrare le persone giuste. Per il 2025 ci sono ottime opportunità.

PESCI: devi avere un po’ di pazienza. Prima prendere decisioni in amore o sul lavoro, attendi il periodo successivo all’8 di gennaio. Le faccende legali o che riguardano i contratti vanno monitorate, perché i più infuriati potrebbero pensare di consultare un esperto. Non è ancora il momento! Un’amicizia nata per caso potrebbe trasformarsi in qualcosa di importante.