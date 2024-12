Sarà un bel 2025 per lo Scorpione che ora deve ancora sistemare un po’ di cose. Il Capricorno potrebbe avere un po’ di influenza stagionale, mentre i Pesci avranno Venere tra poco nel segno. Di seguito, tutte le previsioni per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 22 dicembre 2024: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani ci sarò un cielo dinamico e anche un po’ agitato. Forse sei stanco e devi recuperare un po’ di energie, ma guardando Venere e Mercurio è palese che l’amore possa tornare. Le attrazioni fatali in questo periodo sono più di tipo mentale che fisico.

Oroscopo Paolo Fox di domani 21 dicembre 2024/ Il Toro pensa ai soldi e la Vergine è ancora nel caos

SCORPIONE: c’è qualche piccolo intoppo legato alla casa, ai soldi o legale, ma il 2025 si prospetta un ottimo anno. Vai avanti con positività e ottimismo perché verrai premiato.

SAGITTARIO: in questi giorni hai speso molto. Se potessi tornare indietro, probabilmente non accetteresti un lavoro che è stato molto faticoso ma non ti ha dato la giusta soddisfazione. In amore, se puoi chiarire le cose adesso è meglio, perché a gennaio Venere sarà un po’ dispettosa.

Oroscopo Paolo Fox di domani 21 dicembre 2024/ Un Natale coi fiocchi per lo Scorpione, Acquario innamorato

CAPRICORNO: qualche malanno di stagione e acciacco, ma la Luna ti sostiene in questo fine settimana. Se riesci, fai qualcosa che ti piace, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 22 dicembre 2024.

ACQUARIO: c’è qualcuno che ti intriga molto e Venere ti spinge all’amore a 360°, perché anche le amicizie sono molto belle e gli incontri stimolanti.

PESCI: a breve Venere transiterà nel tuo spazio zodiacale e quella che adesso ti sembra una semplice conoscenza potrebbe diventare qualcosa di più. Anche nel lavoro, dopo il 6 gennaio, avrai più soddisfazioni. Tieni duro! Organizza fin da ora un Capodanno divertente

Oroscopo Paolo Fox di domani 20 dicembre 2024/ Opportunità per la Bilancia e il Capricorno tira le somme