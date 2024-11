Da poche ore il Sole è in Sagittario, tuttavia la Luna è opposta domani e richiede cautela per il segno. Lo Scorpione si riprende dalle fatiche della settimana e l’Acquario sta pensando di cambiare vita. Vediamo tutte le novità per la seconda metà dello zodiaco.

BILANCIA: dato che arrivi da qualche delusione amorosa, ti sei buttato a capofitto nel lavoro che lunedì e martedì sarà molto favorito dalla Luna nel segno. Emergono delle mancanze in una relazione e devi dimenticare le storie spiacevoli del passato.

SCORPIONE: l’Oroscopo Paolo Fox di domani 23 novembre 2024 ti segnala una bella ripresa dal punto di vista fisico. Dal punto di vista lavorativo invece sei molto impegnato e il 2025 sarà molto fortunato soprattutto per i lavoratori autonomi.

SAGITTARIO: con Sole e Mercurio nel segno sei molto favorito, anche se la Luna domani è un po’ storta e non è la giornata ideale per fare cose nuove.

CAPRICORNO: il weekend ti regala passione e amore! Non pensare sempre al lavoro, perché Venere ti rende davvero aperto ai sentimenti.

ACQUARIO: grazie a Giove potrai vivere delle novità e potresti anche cambiare vita, se lo vuoi davvero. Il cielo è molto favorevole alle amicizie che saranno più importanti a dicembre e una relazione potrebbe diventare qualcosa di più.

PESCI: forse c’è stata qualche delusione e un distacco in amore, ma cerca di ritrovare l’ottimismo, perché polemizzare domani e domenica potrebbe portare i conflitti all’esasperazione.