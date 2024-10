Un po’ di agitazione ancora per Ariete e Vergine, anche se quest’ultima recupera rispetto ai giorni scorsi. I Gemelli sono splendenti con Giove nel segno e il Leone potrebbe innamorarsi. Di seguito, le previsioni per i primi sei segni dello zodiaco

Oroscopo Paolo Fox di domani 23 ottobre 2024: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: la Luna è ancora in opposizione e sei ancora un po’ agitato. La tensione sale se c’è qualcuno che non fa quello che vorresti facesse. Tu sei molto coraggioso, tuttavia domani cerca di usare un po’ di cautela e cura il fisico, perché anche Marte è dissonante.

Oroscopo Paolo Fox di domani 22 ottobre 2024/ Mercurio ispira Scorpione e Capricorno, ma il Sagittario...

TORO: c’è da superare qualche delusione passata, soprattutto in amore. Ottobre è cominciato con Venere dissonante e se hai subito un tradimento e non sei riuscito a recuperare una relazione, dimentica tutto e vai avanti.

GEMELLI: Giove nel segno ti ispira se hai un progetto in mente. Il cielo dell’Oroscopo Paolo Fox di domani 23 ottobre 2024 mette in risalto i tuoi pregi più belli.

Oroscopo Paolo Fox di domani 22 ottobre 2024/ Cancro sul podio, questioni di soldi per Toro e Leone

CANCRO: pensa al 2025 con intensità visto che hai la Luna nel segno e Marte che ti dà la carica. Quest’ultimo pianeta ti darà la forza di vincere su un competitor. La comunicazione è favorita.

LEONE: puoi superare dei disaccordi, ma l’aspetto migliore di questo cielo è quello sentimentale; colpi di fulmine in vista! Le persone più grandi che magari hanno già avuto un matrimonio alle spalle si chiederanno se sono amati: faranno una specie di bilancio, un punto della situazione in amore. Il lavoro non sarà quindi in primo piano.

VERGINE: sono stati giorni faticosi ma domani si cambia aria. Hai vissuto da giugno una sorta di caos che non hai amato particolarmente. Fatti aiutare se vuoi uscire da qualche conflittualità.

Oroscopo Paolo Fox di domani 21 ottobre 2024/ Colpi di fulmine per il Sagittario, riflessioni per la Bilancia