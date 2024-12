Il Sole nel segno rassicura il Capricorno. Grande cielo per l’Acquario che fa ottimi progetti, così come la Bilancia non deve pensare al passato. Vediamo i dettagli per gli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 24 dicembre 2024: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: giungere a una pacificazione è importante, soprattutto se, da tempo, ci sono persone che ti sfidano. Dimentica il vecchio e apriti al nuovo.

SCORPIONE: questioni legali ed economiche saranno favorite nei prossimi mesi. La seconda parte del 2025 sarà persino migliore della prima. Per chi vuole programmare qualcosa in estate, verso metà anno ci saranno grandi possibilità, assicura l’Oroscopo Paolo Fox di domani 24 dicembre 2024.

SAGITTARIO: sfrutta ciò che c’è di molto positivo e questo momento vede Venere a favore e Mercurio nel tuo spazio zodiacale. Sei ottimista e anche se c’è chi vuole fermarti, andrai avanti ugualmente. Positività granitica! È questo che ti spinge in avanti e devi continuare così, sostiene, l’Oroscopo Paolo Fox di domani 24 dicembre 2024.

CAPRICORNO: è arrivato il Sole nel tuo segno! Questo ti dà molta carica e una prospettiva del mondo più serena. Tu non hai molte persone di riferimento e quando una di queste non c’è ti senti un po’ perso. Tuttavia si possono fare nuovi incontri!

ACQUARIO: è un cielo ottimo per le coppie, ma non solo. Venere e Giove ti possono favorire in nuovi progetti e sei molto affascinante.

PESCI: gennaio sarà il mese dei sentimenti ritrovati e dell’affetto. Se c’è qualcosa che ora non va, fatti scivolare addosso. Hai anche a che vedere con persone molto particolari e di recente ti sei un po’ sentito messo sotto pressione. Sei stanco, ma puoi risalire la china: il futuro è roseo.

