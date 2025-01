Ripresa del Toro e del Leone, con una Luna più benevola in Sagittario. La Vergine, se ha difficoltà pratiche, dovrebbe buttarsi sull’amore che promette bene. Vediamo i dettagli per la prima metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 24 gennaio 2025: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: sei uno che ama il rischio e ama sfidarsi, tuttavia questo è un momento che richiede attenzione, soprattutto dal punto di vista delle finanze. Dal 29 gennaio ci sarà un cielo più favorevole. L’amore tornerà protagonista il 4 febbraio con Venere nel segno: cercalo, se non c’è, o curalo di più se c’è già una bella storia.

TORO: domani recuperi un po’ di tranquillità. Stai per attuare un bel progetto lavorativo e il cielo di febbraio offrirà buone opportunità. Domenica sarà un giorno valido per gli incontri.

GEMELLI: stando all’Oroscopo Paolo Fox di domani la Luna è opposta, per cui attendi la prossima settimana, se devi parlare con qualcuno importante per il tuo lavoro. In amore ci saranno dei chiarimenti e da febbraio i single avranno più occasioni

CANCRO: stelle buone e dal 28 Mercurio uscirà dall’opposizione. Sei molto preso dal lavoro e chi è single non cerca l’amore, mentre chi progetta matrimoni e convivenze al momento è un po’ fermo: potrà rifarsi in estate.

LEONE: giornata di recupero con la Luna positiva. Tra gennaio e febbraio prenderai decisioni importanti per il lavoro, ma il top è raggiunto nell’ambito dell’amore, con Venere, in un segno amico dal 4 febbraio, che parlerà d’amore.

VERGINE: non è semplice reggere la pressione del momento. Se hai un problema affrontalo con la tua proverbiale logica. Il consiglio dell’Oroscopo Paolo Fox di domani 24 gennaio 2025 è però di abbandonarti all’amore con l’istinto, anche con un pizzico di trasgressione.

