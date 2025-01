Con febbraio alle porte il cielo promette realizzazioni per Ariete e Toro, mentre il Cancro vivrà un momento di dentro o fuori definitivo in amore. Sentimenti al top per il Leone, mentre la Vergine lotta ancora. Scopriamo tutti i dettagli per la prima metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 23 gennaio 2025: le previsioni astrologiche dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: tutto ciò che farai a febbraio sarà determinante per il futuro ed ecco perché già da adesso è importante impegnarsi per la risoluzione di vecchi contenziosi. In verità, si tratta proprio di problemi economici. L’amore si ridesterà tra pochi giorni.

Oroscopo Paolo Fox di domani 22 gennaio 2025/ Momento d'oro per lo Scorpione, Luna positiva per i Pesci

TORO: secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani sei un po’ ansioso, perché sei in procinto di realizzare un’idea e febbraio sarà favorevole per i tuoi progetti.

GEMELLI: senti di essere bloccato? Prima di maggio non sarà possibile far partire un’attività. Ci sono cambiamenti nell’ambiente lavorativo, tra sostituzioni, ruoli o assetti societari. L’amore po’ essere ardente se volgi lo sguardo altrove e non ti volti indietro, a maggior ragione se ti sei separato.

Oroscopo Paolo Fox di domani 22 gennaio 2025/ Il Sole bacia i Gemelli e la Vergine studia cosa fare in futuro

CANCRO: questa è una fase in cui lavoro domina su altri aspetti. Mercurio opposto ha messo in crisi alcune relazioni e a febbraio, nei sentimenti, pretenderai chiarezza. Stai lontano da ambienti polemici e “malsani” per te.

LEONE: amore in primo piano! Dal mese prossimo saranno i sentimenti il focus della tua vita. Chi è già in coppia potrebbe pensare a figli, casa e unioni ufficiali. Nel lavoro ti servirebbe essere aiutato un po’ di più, secondo l’opinione dell’Oroscopo Paolo Fox di domani 23 gennaio 2025.

VERGINE: momento propedeutico a una seconda parte del 2025 molto importante! Questo non significa che devi star fermo fino a maggio, anche perché gli ostacoli non sono certo un problema per te. Tuttavia un po’ di malinconia si fa sentire, in questo periodo: non ascoltarla.

Oroscopo Paolo Fox di domani 21 gennaio 2025/ L'Ariete e la Vergine hanno i nervi a fior di pelle