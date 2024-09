Domani ci sarà ancora la Luna in Gemelli che donerà un po’ di allegria a questo sego che ultimamente ne ha viste un po’ di tutti i colori. Il Cancro va bene, ma ce c’è n’è sempre una da risolvere. Momento fortunato per Leone e Vergine.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 24 settembre 2024: le previsioni per i primi sei segni dello zodiaco, dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: è il momento di occuparsi dei soldi e già mercoledì o giovedì potresti avere un incontro o una riunione, di lavoro o anche di famiglia, allo scopo di risolvere un problema.

TORO: sei molto intollerante in amore. Venere ha cominciato un transito un po’ difficile e le polemiche possono nascere. Se ci sono cose da dire, è meglio parlare subito, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 23 settembre 2024.

GEMELLI: sei un po’ più allegro con la Luna nel tuo spazio zodiacale. Ci sono stati diversi problemi e in alcuni casi bisogna dimenticare tristi trascorsi.

CANCRO: stai provando a portare avanti un nuovo progetto, ma c’è sempre qualche ostacolo da superare. Domani sarà ancora una giornata nervosa, ma mercoledì e giovedì ti porteranno un buon successo.

LEONE: c’è un buon recupero e si migliora man mano che si va verso ottobre, soprattutto sul lavoro perché possono esserci belle novità. In guardia però in amore, perché Con questa Venere storta ci possono essere delle polemiche.

VERGINE: se lavori per un’azienda potresti ricevere una chiamata per una proposta lavorativa. In amore per molti natii del segno c’è un bel recupero anche in amore.

