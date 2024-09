È arrivato l’autunno e con esso i nuovi transiti del cielo. È il mese della Bilancia, con il Sole in questo segno che favorisce anche i Gemelli. Un’altra novità di domani è l’ingresso di Venere in Scorpione: non più opposta per l’Ariete, che migliora in amore.

Oroscopo Paolo Fox di domani 23 settembre 2024: il responso per i primi sei segni dello zodiaco, dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: finalmente Venere domani non sarà più opposta: le coppie che ce l’hanno fatta ad arrivare fino a qui sono davvero solide e questo nuovo transito del pianeta dell’amore in Scorpione porterà fortuna anche ai single.

TORO: ci sono ancora molte faccende da risolvere, soprattutto dal punto di vista legale/economico, tuttavia il cielo delle settimane a venire sarà amico: dovrai prendere le distanze da chi non ti sostiene.

GEMELLI: c’è stato molto caos a partire dal mese di agosto che ha coinvolto un po’ tutte le sfere della tua vita: dimentica i tristi trascorsi, perché i nuovi percorsi sono vincenti, in quanto supportati da Giove, assicura l’Oroscopo Paolo Fox di domani 23 settembre 2024.

CANCRO: in questa fase non ti senti molto considerato. Devi fare attenzione a ciò che dici perché potrebbe diventare un boomerang. Tuttavia domani c’è una buona energia e torna la passione con Venere a tuo favore!

LEONE: Venere da domani inizia un transito un po’ dispettoso: hai poche ore per risolvere qualche qui pro quo. Dopodiché attenzione alle incomprensioni, agli eccessi di collera e potrai comunque superare tutto con un po’ di pazienza.

VERGINE: potrebbero arrivare delle proposte lavorative. È un momento importante per la professione che ti può valorizzare, tuttavia non sempre è facile prendere decisioni che aiutano la crescita professionale, perché possono comportare responsabilità aggiuntive che si deve essere disposti ad affrontare.

