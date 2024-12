Un Natale con la Luna nel segno per lo Scorpione, perfetta per vivere emozioni vere. Anche i Pesci sono favoriti. L’Acquario potrebbe trovare l’amore e il Capricorno ne approfitti per riposarsi. Vediamo i dettagli della seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 25 dicembre 2024: le previsioni di Natale dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: l’amore è in primo piano e chiede attenzioni! Venere ti aiuta ad andare avanti, se si è conclusa una storia da poco e se ci sono state crisi pesanti: guardarsi attorno è giusto! Inoltre puoi infondere forza, positività e serenità a coloro che ti stanno accanto.

Oroscopo Paolo Fox di domani 24 dicembre 2024/ Il Toro è eccitatissimo e il Cancro arrabbiatissimo

SCORPIONE con la Luna nel tuo spazio zodiacale il Natale è protetto. Vero è che Venere, di recente, ha messo l’amore un po’ in sordina e c’è forse una relazione che va recuperata o rivista.

SAGITTARIO: a Natale tu devi essere più buono degli altri. Recentemente hai ingoiato qualche rospo, come accettare delle decisioni che hai ritenuto ingiuste e tu queste cose non le tolleri, specialmente se si tratta di soprusi. L’amore può consolarti!

Oroscopo Paolo Fox di domani 24 dicembre 2024/ Buon compleanno Capricorno! I Pesci si rappacificheranno

CAPRICORNO: Stando all’Oroscopo Paolo Fox di domani le tue capacità e la tua costanza potrebbero già averti portato una bella vittoria. Domani, con la Luna storta, approfittane per un Natale di riposo.

ACQUARIO: con questa bellissima Venere, i più giovani fanno progetti di coppia, mentre a chi è single l’Oroscopo Paolo Fox di domani 25 dicembre 2024 consiglia di cercare l’amore: magari potresti trovarlo proprio a Natale!

PESCI: Luna positiva che in questo Natale ti porta delle belle emozioni. Dicembre si conclude in maniera conciliante, pur essendo iniziato in modo un po’ critico. Chiuderai l’anno in bellezza!

Oroscopo Paolo Fox di domani 23 dicembre 2024/ I Pesci attendano, mentre l'Acquario si lanci senza paracadute