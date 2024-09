Luna in Cancro, il quale, con anche Venere favorevole, ha un cielo ottimo per l’amore. Amore che è un po’ teso invece per il Toro e il Leone, con tensioni e ripensamenti.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 25 settembre 2024: le previsioni per i primi sei segni zodiacali, dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: Venere è in posizione neutra e questo significa poter valutare serenamente una relazione: la vita amorosa è quindi in recupero. Sul lavoro è importante fare scelte che non ti stressino troppo e bisognerà anche tagliare un po’ di spese.

TORO: stai cercando concretezza e quindi compi delle verifiche nella tua vita, da buon segno di terra. In amore ci sono dei dubbi e Venere in opposizione ti mette in guardia se ci sono state già provocazioni recentemente.

GEMELLI: c’è più serenità e meno tensioni. Giove nel segno chiude le relazioni che non funzionano, ma apre a nuove opportunità. Servirebbe fermarsi a riflettere.

CANCRO: un bellissimo cielo con Venere e, domani, Luna favorevoli che incoraggia i single e coloro che vogliono risolvere qualche perplessità in amore. Anche sul lavoro si può fare di più.

LEONE: attenzione alle piccole difficoltà che possono nascere con quest’oroscopo. Per esempio, chi ha iniziato una storia da poco potrebbe non esserne convinto e pensare di aver preso un abbaglio, con una persona che si sta dimostrando molto diversa.

VERGINE: si recupera verso la fine della settimana, ma in quello di oggi e l’Oroscopo Paolo Fox di domani 25 settembre 2024 c’è un po’ di tensione, perché gli impegni e le trasformazioni sono molte e bisogna anche affrontare discussioni.

