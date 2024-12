C’è chi è allergico alle feste comandate: il Sagittario, per esempio, dovrebbe domani provare a fare qualcosa di diverso. Belle le relazioni di Bilancia e Acquario e il Capricorno vince grazie alla sua temperanza. Vediamo il dettaglio dell’ultima metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 26 dicembre 2024: il cielo di Santo Stefano dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: chi non è stato bene, adesso può recuperare anche fisicamente e il regalo di queste feste potrebbe essere di riacquistare fiducia nel futuro, perché il cielo ti può coccolare con delle belle sensazioni.

SCORPIONE: l’Oroscopo Paolo Fox di domani 26 dicembre 2024 ti rassicura sul fatto che sta per cominciare una fase di grande rivincita. L’anno scorso, di questi tempi, c’era Giove in opposizione, mentre adesso è neutro, ma diventerà addirittura favorevole. A metà 2025 tutti cambiamenti saranno incoraggiati. La Luna nel segno ti regala ottime idee.

SAGITTARIO: esci di casa o frequenta posti diversi dal solito. Se hai trascorso il Natale in famiglia, sentirai impellente il desiderio di incontrare persone diverse e vivere esperienze nuove. Il fine settimana vedrà Luna e Mercurio in ottimo aspetto: l’ideale per organizzare qualcosa di piacevole sin da ora.

CAPRICORNO: Luna a favore. Speriamo che tu abbia già ottenuto un successo: tu sei molto ambizioso e, grazie alla tua caparbietà e pazienza, arrivi sempre alla meta. Le idee sono al top!

ACQUARIO: con Venere nel segno i rapporti amicali e sentimentali sono in auge. È quindi un cielo perfetto per queste giornate di festa in cui si sta con chi si vuole bene e tu sai già come comportarti.

PESCI: di recente c’è stata qualche polemica, ma dall’8 di Gennaio non avrai più Mercurio in opposizione. I ripensamenti devono essere banditi, perché si torna a vivere delle belle giornate. Emotivamente c’è una bella rimonta.