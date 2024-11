La Luna è un po’ dispettosa per i segni d’acqua come Scorpione e Pesci che avranno giornate migliori dal 28 al 30, mentre è ottima per l’Acquario già esaltato da un cielo molto favorevole. Di seguito, le novità per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 26 novembre 2024: le previsioni dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: il cielo, con la Luna nel segno, favorisce i nuovi progetti degli imprenditori e dei liberi professionisti. I sentimenti sono ancora un po’ offuscati, ma recupereranno già dalla prima settimana del prossimo mese.

SCORPIONE: segna sul calendario le giornate dal 28 al 30 novembre. Potresti, per esempio, fissare un appuntamento di tuo interesse e già da ora provare a comprendere cosa vuoi realizzare di più. In amore sei tu a “comandare”.

SAGITTARIO: con Sole e Mercurio nel tuo spazio zodiacale puoi essere il pioniere che sai di essere senza paura di affrontare grandi sfide. Lascia perdere le provocazioni e i giudizi arbitrari.

CAPRICORNO: domani potrebbe essere una giornata un po’ faticosa, ma non devi preoccuparti perché vincerai tu. Venere incoraggia i sentimenti, ma dovresti essere un po’ più espansivo, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 26 dicembre 2024.

ACQUARIO: hai un grande obiettivo da raggiungere e domani potrebbe essere ancora più chiaro con questa bella Luna. Inoltre ci sono Venere e Mercurio in posizione ottima. Relazioni nate per caso potrebbero diventare importanti a dicembre.

PESCI: dopo la tensione del weekend con diatribe anche accese, sei in fase di recupero, ma la parte migliore della settimana sarà quella centrale per risolvere eventuali controversie.

