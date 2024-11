I Pesci escono da un weekend pesante e possono cominciare la settimana con una Luna migliore. Bello il cielo dell’Acquario che sistema un po’ di cose pratiche, mentre lo Scorpione ha ottime intuizioni. Vediamo il dettaglio degli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 25 novembre 2024: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: con la Luna nel segno la settimana comincia bene, soprattutto per progetti di tipo imprenditoriale. Forse devi riprenderti ancora dai mesi che hanno visto Marte fare dei dispetti a livello fisico, mentre l’amore è funestato da malinconie e ricordi che preferiresti non avere.

SCORPIONE: a prescindere dalla concorrenza, sei tu il vincitore! Grande intuito da sfruttare nel migliore dei modi e gli incontri sono intriganti, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 25 novembre 2024.

SAGITTARIO: c’è una citazione di André Gide che ti calza a pennello: “L’uomo non può scoprire nuove terre se non ha il coraggio di perdere di vista la riva”. E tu in effetti questa costa l’hai lasciata da tempo per esplorare cose nuove. A dicembre ci sarà un grande recupero dell’amore, anticipa l’Oroscopo Paolo Fox di domani 25 novembre 2024.

CAPRICORNO: Venere è sempre nel segno e ti regala fascino. In amore non sei disposto a scendere a compromessi: si deve fare come dici tu.

ACQUARIO: sei ancora sorpreso dai cambiamenti che la vita presenta continuamente? Il tuo è il segno delle cose nuove e scappi dalla noia. Le questioni pratiche in generale migliorano.

PESCI: il weekend è stato burrascoso ma domani va meglio. Evita di costruire e distruggere ripetutamente e se domani c’è un incontro importante sei favorito.