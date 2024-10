Acquario e Pesci sono nervosissimi a causa di questa Luna piena in Leone, mentre il Sagittario si illumina ed è estremamente affascinante. Anche la Bilancia vince. Di seguito, i dettagli per gli ultimi sei segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox di domani 26 ottobre 2024: i segni dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: gli avversari si possono affrontare, perché domani hai la possibilità di recuperare energie! Anche l’amore è favorito, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 26 ottobre 2024.

SCORPIONE: sei molto impegnato e ci sono tante cose da fare, ma già nel pomeriggio puoi recuperare. Evita le remore e le frustrazioni.

SAGITTARIO: sei più amato del solito con Luna e Venere in posizione ottima. Le relazioni vanno molto bene e sono la parte più favorita del tuo cielo, mentre sul lavoro non hai grande spazio do azione e devi essere prudente.

CAPRICORNO: nella prima metà della settimana sei stato parecchio nervoso, perché spesso ti succede di dover rifare le cose più volte, a causa degli altri. Tuttavia avrai ragione alla fine! Domenica sarà migliore per l’amore.

ACQUARIO: la Luna piena ti rende nervoso e impaziente. Sia sul lavoro sia in amore cerca di essere più tollerante, almeno per domani!

PESCI: c’è qualcosa che non va in amore? Parla domani mattina, ma evita di farlo nel pomeriggio e domenica. Questo è un momento in cui non tutto va come ti piacerebbe e devi cercare di trovare un punto di equilibrio