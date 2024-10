Luna storta per l’Acquario che, pur avendo una Venere positiva, deve tenere sotto controllo anche l’amore. Allo steso modo, lo Scorpione deve avere pazienza, mentre i Pesci vogliono una rivincita che si prenderanno a fine mese. Di seguito, tutte le previsioni per la seconda metà dello zodiaco

Oroscopo Paolo Fox di domani 25 ottobre 2024: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: la Luna non è più opposta e puoi riallacciare i contatti che avevi momentaneamente interrotto. Nei giorni scorsi hai forse preferito chiuderti in te stesso, ma se hai avuto n po’ di malessere negli ultimi due giorni, è importantissimo ritrovare tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox di domani 24 ottobre 2024/ Marte stanca la Bilancia, i Pesci ripassino tra qualche giorno

SCORPIONE: il 2025 sarà molto favorevole per te, sempre se decidi di vedere le cose con ottimismo perché non è sempre facile per te. Domani la Luna è opposta, ma è l’unico neo passeggero. Non stancarti troppo.

SAGITTARIO: con questa bella Venere si possono fare conoscenze intriganti e anche delle amicizie sincere. Sul lavoro è un po’ il momento della sopportazione anche di giudizi non giusti: è una fase in cui conviene mantenere un profilo basso e non fare colpi di testa.

Oroscopo Paolo Fox di domani 24 ottobre 2024/ Venere e Luna accendono i sentimenti per Ariete e Leone

CAPRICORNO: c’è chi ha cercato di ostacolarti ma tu non ti fai certo intimidire. Marte opposto che sta insidiando il tuo cielo da un po’ non ce la fa a incrinare la tua immagine. Dovrai sicuramente mettere delle toppe, se c’è qualcosa che non funziona, ma ce la farai a fare ciò che vuoi.

ACQUARIO: l’Oroscopo Paolo Fox di domani 25 ottobre 2024 consiglia di stare lontani dalle polemiche. Anche l’amore dev’essere monitorato con questa Luna in opposizione.

PESCI: le emozioni sono importanti per te e proprio per questo motivo devi valutare bene le relazioni che non funzionano, perché alla fine del mese potrai prenderti una bella soddisfazione.

Oroscopo Paolo Fox di domani 23 ottobre 2024/ Buon compleanno Scorpione! Il Sagittario vince in amore