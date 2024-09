La novità di oggi è Mercurio in Bilancia che finalmente lascia respirare il Sagittario. Amore al massimo per lo Scorpione che ha voglia di trasgredire, mentre il Capricorno potrebbe uscire allo scoperto con una relazione tenuta nascosta.

Oroscopo Paolo Fox di domani 26 settembre 2024: le indicazioni per gli ultimi sei segni zodiacali, dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: questa Luna in opposizione potrebbe causarti un po’ di pensieri malinconici perché il tuo segno è estremamente sentimentale, per cui se ti sei allontanato troppo dalla famiglia e dai figli o comunque cerchi un rifugio in cui sentirti protetto, adesso potresti sentirti un po’ fuori posto. Tuttavia, Mercurio arriva ad agevolarti sul lavoro.

SCORPIONE: con questa bella Venere nel tuo segno potrebbe nascere una passione (anche un po’ trasgressiva) entro la fine di settembre: è il momento di fare quello che desideri, nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 26 settembre 2024.

SAGITTARIO: collaborazioni da rivedere, contratti da rifare: in alcuni frangenti si sono proprio interrotte delle situazioni, recentemente. Tuttavia, si chiude una porta e si apre un portone: vedrai che tornerai forte.

CAPRICORNO: Venere è di nuovo positiva e puoi tornare a vivere un amore liberamente, perché per diversi motivi alcuni nativi hanno dovuto mantenere un basso profilo. Domani cerca di essere più tollerante in famiglia.

ACQUARIO: stai attento alle spese. Possono uscire dei soldi anche per qualche ristrutturazione, per contratti e accordi. Attenzione al 27 e al 28, perché saranno due giornate un po’ sottotono: cerca di conservare le energie.

PESCI: rispetto ad agosto sei molto più rilassato, probabilmente perché i progetti che dovevano iniziare sono partiti e sei già in ballo. Attenzione alle questioni di carattere legale: se vuoi aprire una causa o una vertenza, devi sapere che prima dell’estate del 2025 non avrai una conclusione certa. Questo è un cielo che predilige le mediazioni più che le azioni. I sentimenti sono in primo piano.

