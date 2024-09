Mercurio è un toccasana per i segni d’aria nell’ambito del lavoro e Bilancia e Acquario hanno anche il Sole a favore. Il Sagittario si riprende in amore e in generale, dopo un agosto in cui ne ha viste davvero di tutti i colori. Ottimo lo Scorpione.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 25 settembre 2024: le indicazioni per gli ultimi sei segni dello zodiaco

BILANCIA: Sole e Mercurio sono favorevoli e hai ottime idee per il futuro. Se sei reduce da una separazione hai finalmente capito che è ora di lasciarsi tutto alle spalle e andare avanti.

SCORPIONE: Venere è favorevole, Marte e Plutone sono ottimi: c’è un grande desiderio di dare una svolta alla propria vita. Dipende comunque dall’età: i più giovani si proporranno per nuovi progetti e affronteranno nuove sfide, mentre i più grandi che vanno in pensione riterranno utile rivedere alcune decisioni prese in passato, abbandonare i percorsi difficili e intraprendere qualcosa di piacevole.

SAGITTARIO: sei reduce da un’estate pesante, ma adesso si può recuperare, soprattutto in amore che è stato l’ambito più tartassato dai pianeti, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 25 settembre 2024. Cerca di fuggire dalla noia che è la cosa che ti stanca di più.

CAPRICORNO: avvertirai maggiormente l’esigenza di stare vicino alle persone che ami di più. Se un amore è stato tenuto nascosto per diversi motivi, adesso va riportato alla luce del sole. Marte opposto ti stanca molto.

ACQUARIO: ottime opportunità sul lavoro con Giove e Mercurio favorevoli, mentre l’amore è sotto tiro: forse c’è una lontananza che magari è giustificata, ma c’è comunque qualcosa che non quadra.

PESCI: così come agosto è da dimenticare e ha portato difficoltà nella vita sentimentale, adesso con Marte e Venere in ottimo aspetto porta delle belle emozioni e, in alcuni casi, anche dei ritorni di fiamma.