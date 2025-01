I segni di fuoco come Ariete e Leone sono un po’ sottotono, soprattutto fisicamente, ma da febbraio Venere porterà una ventata di energia. I Gemelli non possono scappare da un lavoro noioso e la Vergine è molto nervosa. Vediamo il dettaglio dei primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 27 gennaio 2025: le previsioni dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: dal 4 febbraio Venere implementerà le dosi di energia positiva nella tua esistenza e in particolar modo ti permetterà di parlare di sentimenti con meno problematiche. Devi risolvere questioni finanziarie o legali.

TORO: secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani puoi rivalerti su chi ti voleva messo da parte. Momento importante e decisioni di lavoro importanti, soprattutto a febbraio.

GEMELLI: forse con la Luna opposta sei stato più nervoso del solito. Non ami la ripetitività sul lavoro, tuttavia a volte bisogna fare di necessità virtù. Non polemizzare in amore.

CANCRO: Mercurio opposto ha portato controversie. Vergine e Leone possono aiutarti a sviluppare buone idee. L’amore necessita di più cura.

LEONE: il cielo è ideale per la vittoria e, dal 4 febbraio, starai decisamente meglio. Forse uno dei problemi più recenti è stato proprio quello legato al benessere: domani presta ancora attenzione, mette in guardia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 27 gennaio 2025.

VERGINE: recupero lento ma efficace. I rapporti di lavoro devono essere rivisti. Per trovare soluzioni decisive, sarà da marzo che vedrai le cose in modo più netto. Domani è una giornata faticosa, non riversare nervosismo nei sentimenti.

