La Luna in Sagittario ancora al mattino favorisce l’amore per Ariete e Leone, mentre la Vergine deve cercare di non litigare. I Gemelli sono stanchi, più che altro annoiati, ma a volte bisogna far buon viso a cattivo gioco. Vediamo i dettagli per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 26 gennaio 2025: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: Luna ancora favorevole in mattinata e Venere accende l’amore. Il tuo è un segno che cerca il conflitto ed è possibile che, se sei single da tempo, adesso potresti innamorarti di qualcuno che non ricambia i tuoi sentimenti. Sarebbe un peccato non sfruttare il pianeta dell’amore in buon aspetto che parla di amare ed essere amati.

Oroscopo Paolo Fox di domani 26 gennaio 2025/ Il denaro è il tallone d'Achille per Capricorno e Acquario

TORO: secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani ci sono questioni finanziarie da sistemare e febbraio in arrivo ti vedrà fare grandi scelte. Resti o vai via? Per chi vuole proseguire un progetto, sarebbe auspicabile richiedere più garanzie. Bello il cielo dell’amore.

GEMELLI: è un momento che rileva fatica, soprattutto se stai facendo qualcosa che non ti piace, ma sei obbligato a fare per necessità. La Luna opposta si fa ancora sentire, ma dal pomeriggio andrà meglio.

Oroscopo Paolo Fox di domani 25 gennaio 2025/ Quali affinità elettive per il Toro? Gemelli flop in amore

CANCRO: un buon cielo per una rivalsa. Mercurio opposto potrebbe aver causato uno scontro con qualcuno, ma la tua sincerità verrà riconosciuta, per cui anche se ci sono state delle controversie, potrai riemergere.

LEONE: tra poco Venere tornerà attiva e domani la Luna è ancora favorevole. Febbraio sarà molto importante! La giornata è molto positiva per gli incontri e non pensare al passato, mette in guardia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 25 gennaio 2025.

VERGINE: cerca di evitare conflittualità. Ci sono molti progetti da portare avanti nel futuro prossimo, persino delle sperimentazioni. Domani comunque, la Luna sarà ancora con te.

Oroscopo Paolo Fox di domani 25 gennaio 2025/ La Bilancia non ascolti le critiche, Sagittario top in amore