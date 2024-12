La Bilancia sta meditando di cambiare aria, mentre lo Scorpione chiude l’anno meglio di come l’ha iniziato. Tanto amore per l’Acquario e i Pesci saranno i prossimi ad avere Venere nel segno. Vediamo i dettagli degli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 29 dicembre 2024: gli astri dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: è probabile che tu voglia trascorrere un San Silvestro lontano dal caos, forse perché non ti senti fisicamente al top oppure vuoi scacciare le malinconie. Chi se lo può permettere sta pensando di viaggiare, anche fuori dall’Italia, mentre chi non può avrà il desiderio di stare come persone selezionate.

SCORPIONE: la fine dell’anno non ti deluderà, perché queste sono giornate che possono generare buone idee. In particolare, Capodanno avrà un cielo prevalentemente a favore. Al momento c’è un po’ di tensione, con Marte opposto, e la routine ti ha un po’ sfibrato, ma il consiglio è di selezionare cosa è davvero importante fare e cosa tralasciare.

SAGITTARIO: anche domani la Luna è nel tuo segno e questo è complessivamente un weekend che, astrologicamente, offre molto, soprattutto a chi è innamorato. Venere ti chiede di dedicarti di più alla cura dell’estetica, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 29 dicembre 2024.

CAPRICORNO: è un bel cielo, con un Capodanno che sarà ancora migliore, con Sole e Luna nel segno. Il 2024 si chiude con delle belle vittorie o comunque con ottimismo. Se stai aspettando del denaro, dopo l’8 gennaio potrai rientrare in possesso del denaro perso: le finanze si muovono.

ACQUARIO: la chiusura dell’anno è ottima con Venere nel segno e questo significa una buona stella sulle relazioni interpersonali in generale e soprattutto per l’amore!

PESCI: countdown per Venere nel tuo spazio zodiacale! Vai con le emozioni. Domani stai solo attento a non prendere freddo: proteggiti più del solito, per non rischiare malanni fastidiosi.