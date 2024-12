La Luna porta una bella energia al Sagittario che se la ritrova nel segno, mentre agita i segni d’acqua come Scorpione e Pesci che rischiano di litigare. L’Acquario è fortunato in amore, ma Marte lo mette sotto pressione dal punto di vista fisico. Di seguito, le indicazioni segno per segno per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 28 dicembre 2024: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: abbandona la malinconia perché se troppo intensa può farti del male, coinvolgendo anche chi ti circonda.: ci sono ottimi stimoli in arrivo. Se a Capodanno non lavori, vorrai comunque trascorrere gli ultimi giorni dell’anno circondato solo dalle persone più strette.

SCORPIONE: il tuo cielo porta consiglio e le brutte emozioni piano piano si allontaneranno. Se in amore ci sono state delle lontananze, da gennaio si potrà recuperare.

SAGITTARIO: Luna nel segno con Mercurio a farle compagnia. Sfrutta quest’iniezione aggiuntiva di energia per organizzare qualcosa di divertente e incontrare bella gente, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 28 dicembre 2024.

CAPRICORNO: tra poco la Luna sarà nel tuo segno e potrai chiudere l’anno in grande spolvero. I successi non sono mancati, anche se la stanchezza si fa sentire. Nuove iniziative in arrivo.

ACQUARIO: cerca l’amore, se non ce l’hai! Venere, che transita nel tuo spazio zodiacale, potrebbe già averti portato delle belle amicizie recentemente. C’è solo da superare qualche piccolo malanno, magari solo di stagione, provocato da Marte in opposizione.

PESCI: il fine settimana vede la Luna in opposizione e potrebbero accendersi gli animi se c’è qualcuno che ti ha pestato i piedi. Vorrai certamente affrontarlo: calma e sangue freddo.