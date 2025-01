Anticipazioni sul mese di febbraio ormai alle porte: sarà decisamente migliore di gennaio per l’Ariete e i Gemelli, mentre il Cancro se la vedrà con Venere opposta in amore. La giornata è molto interessante per il Toro. Vediamo i dettagli per la prima metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 29 gennaio 2025: il cielo dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: stando all’Oroscopo Paolo Fox di domani la cosa più rilevante di questi pianeti è che l’amore sta tornando in auge. Soprattutto dal 4 febbraio, con Venere che entrerà nel tuo segno. Ma il pianeta sarà favorevole anche per il lavoro, occasioni in diversi campi: momento di fertilità.

Oroscopo Paolo Fox di domani 28 gennaio 2025/ Mercurio in Acquario favorisce il segno e anche la Bilancia

TORO: giornata importante. È necessario essere trasparenti nei sentimenti, perché non è possibile vivere rapporti basati su inganni e ipocrisie e questo per te è fondamentale.

GEMELLI: è un periodo in cui sei un po’ agitato per questioni sentimentali e pratiche. È stata la tendenza di tutto gennaio, ma l’Oroscopo Paolo Fox di domani 29 gennaio 2025 guarda il cielo di febbraio e rileva un cambiamento significativo. Sei in una fase propedeutica a qualcosa di interessante che arriverà tra poco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 28 gennaio 2025/ Ariete e Gemelli recuperano grazie a Mercurio favorevole

CANCRO: la Luna ti agita e l’umore ne risente. Soprattutto in amore, c’è molta agitazione e potrebbero arrivare dei dubbi. Febbraio non sarà molto favorevole ai sentimenti e la gelosia potrebbe prendere il sopravvento, facendoti chiedere più garanzie a chi ti è accanto.

LEONE: tra pochi giorni Venere sarà in una posizione molto importante. Non ci sono pianeti contro, tranne Mercurio che, con il nuovo transito in Acquario, rileva criticità nel settore delle finanze. Per il resto c’è grande energia e i single si diano da fare! I liberi professionisti possono guadagnare di più.

Oroscopo Paolo Fox di domani 27 gennaio 2025/ Leone e Vergine recuperano forza, i Gemelli si annoiano