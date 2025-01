Il cielo inizia a cambiare con un importante transito, quello di Mercurio in Acquario che avvantaggerà l’Ariete e i Gemelli, di recente vessati da questo pianeta che ha “congelato” le loro attività. I soldi sono un po’ il cruccio del Leone e la Vergine, anche se ancora un po’ in confusione, inizia una lenta ripresa. Vediamo il dettaglio dei primi sei segni zodiacali.

ARIETE: chi lavora in proprio avrà molto di più e anche le coppie che si amano. Mercurio ti libera finalmente della sua opposizione che ha creato qualche stop di troppo.

TORO: la settimana è interamente importante e ci avviciniamo a un febbraio in cui ci saranno cambiamenti di ruolo e possibili riassetti societari. Fatti notare per la tua assenza, perché tu sei sempre molto disponibile con tutti, ma c’è chi se ne approfitta e ti dà per scontato.

GEMELLI: Secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani l’inizio della settimana ti regala capacità di azione, ma Giove opposto ti richiede cautela, soprattutto se stai facendo cose che non ti piacciono particolarmente. Il nuovo Mercurio può darti nuove idee che possono sbloccare la situazione. Ci sono forse da sistemare le finanze. Nei sentimenti, non ti fidi molto.

CANCRO: la Luna in opposizione ti fa sembrare tutto difficile da affrontare. Vero è che recentemente Mercurio ha causato diverse conflittualità: non li alimentare nuovamente! Se hai preso la decisione di non frequentare più certa gente o di uscire da una situazione, è probabile che tu abbia fatto la scelta giusta.

LEONE: più si va verso la primavera e più sarai impegnato o avrai l’opportunità di fare cose di rilievo. Stai solo attento al denaro: fino al 14 febbraio devi un po’ tirare la cinghia.

VERGINE: Luna a favore e se il weekend non è stato dei migliori puoi recuperare. Chi ha cambiato stile di vita o lavoro dall’anno scorso si ritrova un po’ spaesato, ma avrà buone intuizioni. Anche in amore le cose stanno per volgere al positivo, prevede l’Oroscopo Paolo Fox di domani 28 gennaio 2025.