Marte è opposto all’Ariete, che vive una fase difficile, e favorisce il Cancro che lo ha nel segno e lo aiuta anche in amore. Scatto d’orgoglio per il Leone e rinnovamento per la Vergine.

Oroscopo Paolo Fox di domani 29 settembre 2024: le novità per i primi sei segni dello zodiaco, dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: con Marte in opposizione, questo è un momento di tensione e chi ha una causa legale in corso o un contenzioso di qualunque genere forse dovrà attendere prima di vedere la fine. L’amore è invece in grande ripresa.

TORO: tra pochi giorni Venere non sarà più in opposizione e avrai anche la possobilità di perdonare qualcuno che, secondo te, è stata arida di attenzioni nei tuoi confronti. Trovare un compromesso sarà molto più semplice.

GEMELLI: Giove ti può aiutare anche a liberarti di un peso. Soprattutto nell’ambito dei rapporti, agosto è stato un mese difficile e, in questo senso, il “peso” potrebbe essere rappresentato dalla sfiducia verso chi vorrebbe sentirti più vicino. Riesci a cambiare idea?

CANCRO: Marte alimenta la passione, in amore, e stimola a rimettersi in gioco anche coloro che hanno vissuto delle delusioni in passato. Sul lavoro ci vuole un po’ di attenzione.

LEONE: sei molto orgoglioso e se ritieni che qualcuno ti abbia messo in un angolo, adesso reagirai con forza. L’Oroscopo Paolo Fox di domani 29 settembre 2024 anticipa che le giornate dal 17 ottobre in poi saranno cruciali per l’amore: non chiudere adesso una storia perché potresti pentirtene.

VERGINE: stai cercando una maggiore serenità nella tua vita e per ottenerla sei disposto a chiudere rapporti che ti hanno causato dei disagi. Potresti averlo già fatto o sei in procinto di farlo: non ti ferma nessuno nella ricerca di trovare un nuovo equilibrio.

