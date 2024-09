Un weekend che si apre con la Luna in Leone, pronto a cambiare tutto se insoddisfatto. Il pallido astro è invece opposto al Cancro che è nervosissimo, mentre i Gemelli possono rilassarsi un po’, anche se c’è sempre del fuoco che brucia sotto la brace.

ARIETE: sei consapevole che questa è una fase faticosa, perché stai trasformando la tua vita e anche chiudendo situazioni che non funzionano più. Ci sono casi in cui si dovrà tagliare le spese. Sii paziente in amore, soprattutto se hai attraversato una crisi, ma entro domenica potrai centrare un obiettivo.

TORO: nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 28 settembre 2024 si dice che forse perderai la pazienza, con questa Luna opposta. Forse non sopporti qualcuno sul lavoro o c’è qualcuno che non ti sopporta: attenzione alle parole.

GEMELLI: non dovrebbero presentarsi discussioni accese, domani è una giornata più tranquilla. Tuttavia sei un po’ sotto pressione perché forse non vengono capite alcune tue idee sul lavoro.

CANCRO: una Luna che ti rende polemico, ti agita e ti innervosisce. Marte è nel tuo spazio zodiacale e rappresenta una tensione che va risolta. C’è da dire che il cielo è splendido per i sentimenti e chi desidera vivere una relazione non perda tempo.

LEONE: se ritieni che in una determinata condizione non puoi crescere, è naturale che cerchi altre sponde. È da giugno che molti Leone stanno cercando di implementare le proprie performance oppure di mettersi alla prova in nuove situazioni. I sentimenti necessitano di un po’ di serenità.

VERGINE: non ti deve interessare quello che pensano gli altri: se hai preso una decisione, lo hai fatto con cognizione di causa e devi essere contento della tua scelta. Domenica 29 e lunedì 30 saranno buone giornate.

