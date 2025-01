Uno sguardo sul nuovo cielo del 2025, in queste prime giornate dell’anno, e vediamo che Venere entra ufficialmente nel segno dei Pesci e questo favorisce molto i sentimenti, mentre il Sagittario vive un momento di stanchezza in amore. Oroscopo di forza anche per Scorpione e Capricorno. Di seguito, i dettagli degli ultimi sei segni zodiacali.

BILANCIA: in questa fase ti stai chiedendo se continuare certi progetti o meno. Hai chiuso molte cose e hai fatto riflessioni profonde, per cui ora è fisiologico che ci pensi due volte prima di fare qualcosa, perché non vuoi più sbagliare. C’è un po’ di affaticamento fisico.

SCORPIONE: sarà un anno incredibile il tuo, perché potrai davvero importi. Sei governato da Marte e sembri molto bellicoso e irruente, ma ricorda che sei un segno d’acqua, per cui è facile che tu faccia le tue sparate per poi fare retromarcia. Questo è invece un momento favorevole per farti sentire, ma in modo concreto.

SAGITTARIO: sul lavoro si recupera. In amore però, gennaio è un po’ stantio per alcune coppie. Forse c’è un po’ di routine? Se hai qualcosa da dire è meglio dirlo subito.

CAPRICORNO: non hai voglia di perdere tempo e allontani coloro che te lo fanno perdere. Le relazioni solide possono acquisire una bella energia aggiuntiva in questa prima fase dell’anno, promette l’Oroscopo Paolo Fox di domani 3 gennaio 2025.

ACQUARIO: c’è tanta elettricità nell’aria prodotta dall’avere avuto la Luna nel segno negli ultimi due giorni e domani ancora in mattinata. In generale questa carica ti porterà verso dei bei successi, sopratutto se hai deciso di cambiare delle cose nella tua vita.

PESCI: ottimo cielo con Luna nel segno dal pomeriggio, ma soprattutto Venere che fa il suo ingresso nel tuo spazio zodiacale. Favoriti incontri amorosi e chiarimenti, mentre una relazione nata in amicizia può diventare importante. Occhiate intriganti e chiamate a sorpresa: tutto può succedere da domani in poi!