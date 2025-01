Passiamo in rassegna l’Oroscopo Paolo Fox di domani per scoprire quali saranno i segni top e quelli flop della giornata. Una buona Luna accompagna Ariete e Gemelli, mentre il Leone potrebbe essere più nervoso del solito. La Vergine affronta un nuovo anno con una partenza lenta, ma che vedrà un progressivo miglioramento. Domani la Luna sarà in Acquario, quindi opposta a segni che comunque avranno un grande 2025, come lo Scorpione e i Pesci. Di seguito, i dettagli per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 1 gennaio 2025/ L'Acquario pensa all'amore, Capodanno top per lo Scorpione

Oroscopo Paolo Fox di domani 2 gennaio 2025: le stelle segno per segno su amore, lavoro e fortuna

ARIETE: hai tanti obiettivi e traguardi da raggiungere e già da gennaio le stelle ti sosterranno con una buona dose di energia, soprattutto dopo il 19 quando il Sole entrerà in Acquario. Ci saranno prove da affrontare, ma le supererai brillantemente. Domani la Luna sarà favorevole e ti aiuterà a recuperare da qualche acciacco fisico che ti ha attanagliato in questi giorni di festa.

Oroscopo Paolo Fox di domani 1 gennaio 2025/ Toro e Vergine protetti dalle stelle di Capodanno

TORO: la partenza di questo 2025 vede subito un primo vantaggio, ovvero Venere che transiterà nel segno dei Pesci, un segno amico che ti farà credere nuovamente nell’amore. Tanti cambiamenti sono previsti nella sfera professionale con nuove mansioni o ruoli. Chi invece ha un’attività in proprio e ha apportato delle variazioni ne vedrà delle altre (in positivo) entro la prossima primavera, promette l’Oroscopo Paolo Fox di domani 2 gennaio 2025.

GEMELLI: focus sul lavoro! Gennaio sarà un mese in cui ti concentrerai per sistemare cose di carattere pratico. In amore invece c’è chi deve affrontare un ex che non vuol più sentire o vedere e prenderà provvedimenti. Dal giorno 8, Mercurio non sarà più in opposizione, per cui i progetti saranno molto più facilitati. Intanto, domani la Luna è favorevole, ti sentirai spumeggiante e propositivo.

Oroscopo Paolo Fox di domani 31 dicembre 2024/ San Silvestro: Capricorno al top e l'Acquario pensa all'amore

CANCRO: in questa fase hai una passione particolare che dovresti mettere in campo sia per il lavoro sia nei sentimenti. Se sei in coppia, tra poche ore, con Venere favorevole, il tuo rapporto si consoliderà. Man mano che si procede avrai sempre più disponibilità per ciò che riguarda la professione, anche se dopo il 6 gennaio dovrai fare un bilancio accurato delle tue finanze. Nuovi interessi all’orizzonte.

LEONE: devi andare oltre una delusione che forse hai vissuto in questi ultimi giorni. È vero, il fato non ti è stato amico, ma si può vincere sempre. L’Oroscopo Paolo Fox di domani consiglia di rivalutare le tue priorità e opportunità in vista di un anno che sarà molto importante per la sfera familiare e il lavoro. Domani, con la Luna in opposizione potresti essere brusco negli atteggiamenti: non rovinare relazioni che invece potrebbero avere del potenziale.

VERGINE: una partenza rallentata, solo perché devi cercare di mettere a fuoco un’attività. Ci sono più responsabilità, nervosismo e fai fatica ad affrontare le mille cose da fare. Con la tua proverbiale razionalità potrai proseguire bene. Attenzione a Venere che andrà in opposizione a breve: chi ha vissuto una crisi di coppia potrebbe battibeccare per cose di poco conto ed è meglio non esasperare gli animi, a gennaio. Alcuni nativi potrebbero cercare di ritagliarsi spazi di tranquillità in solitudine.

BILANCIA: Stando alle indicazioni dell’Oroscopo Paolo Fox di domani il 2025 diventerà più interessante man mano che si procede. A volte sei preso da una certa malinconia, ma domani la Luna è favorevole e ti aiuterà a superarla. Quest’anno potrà portarsi via le preoccupazioni che hai vissuto nel 2024 e, se non sei stato bene fisicamente, potrai riacquistare forza dentro di te. Dopo l’8 dovrai compiere scelte importanti in ambito lavorativo: non preoccuparti, ci sarà Giove a indicarti la strada giusta.

SCORPIONE: Luna opposta e un po’ di stanchezza si fa sentire. Devi ancora smaltire i bagordi di Capodanno! Tuttavia la ripresa è veloce quando ci sono stelle buone in vista. Dal 3 gennaio Venere inizierà un transito molto bello che sarà risolutivo per le crisi d’amore, mentre le nuove relazioni sono molto promettenti.

SAGITTARIO: i sentimenti sono in primo piano e ragionerai su tutti i dubbi che ci sono in amore. Sei molto creativo, in questo periodo, tuttavia un po’ deluso da qualche progetto che non è andato come speravi. Da maggio sono state fatte scelte che forse non hanno dato i risultati sperati. Poco male, perché ti è servito da esperienza e il 2025 porterà nuovi stimoli.

CAPRICORNO: la prima parte dell’anno sarà migliore della seconda e, dal giorno 8 gennaio, con Mercurio nel segno, si potranno apportare novità significative sul lavoro o nell’azienda, per chi opera in proprio. I cambiamenti saranno più semplici da affrontare! Impegnati a fondo fino a giugno, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 2 gennaio 2025, e mieterai consensi e successi. L’amore in gennaio è al top, con Venere favorevole.

ACQUARIO: sono tanti i cambiamenti in positivo per il 2025. Belli Venere e Mercurio che ti donano voglia di amare e tanta creatività. Adesso sei solo un po’ stanco con quel Marte opposto che ti mette un po’ sotto pressione. Alcuni nativi del segno potrebbero voler cambiare abitazione o far partire progetti con il partner e chi ha iniziato una relazione da poco è molto convinto. Domani la Luna sarà nel segno e vivrai belle sensazioni.

PESCI: conto alla rovescia per Venere nel tuo segno dal 3. Si recupera in amore e si chiariscono i sentimenti. l’Oroscopo Paolo Fox di domani rivela altre novità di gennaio riguardano Marte retrogrado dal 6 che andrà in posizione di trigono e ti spingerà a sistemare questioni pratiche del passato. Il lavoro è molto, ma sarai sostenuto dalle stelle, soprattutto da maggio a luglio. Il weekend vedrà la Luna nel tuo spazio zodiacale ad affiancare Venere: ottimo per l’amore!