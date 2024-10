Le opposizioni planetarie tengono in ostaggio Ariete e Cancro che, in un quadro generale comunque molto positivo, vivono giornate più difficili: è solo un momento, passerà! Impegnatissimi con il lavoro sia Leone sia Vergine.

Oroscopo Paolo Fox di domani 3 ottobre 2024: le previsioni dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: giornata non facile. Questi primi giorni di ottobre sono un po’ complicati perché devi forse mettere a posto dei conti o perché devi riscattarti in qualche modo. Ci sono molti pianeti in opposizione che innervosiscono: non preoccuparti perché sono nuvole passeggere.

Oroscopo Paolo Fox di domani 3 ottobre 2024/ L'Acquario discute dall'ultimo weekend, mentre la Bilancia...

TORO: momento interessante dal punto di vista professionale, momento di revisione per i sentimenti. Sei preso da questioni di carattere pratico e sembra che che tutto il resto sia secondario, nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 3 ottobre 2024.

GEMELLI: la stagiona appena conclusasi ha dato un po’ di problemi, ma è sufficiente allontanarsi da coloro che li hanno creati e le cose andranno per il meglio.

Oroscopo Paolo Fox di domani 2 ottobre 2024/ Luna buona per i Gemelli, il Cancro è carico a molla

CANCRO: in questi giorni sei un po’ agitato e il tuo è uno dei segni che vivrà i primi del mese in modo un po’ pesante. Considera che però si tratta di un momento passeggero, perché già dal 14 del mese il cielo sarà decisamente migliore.

LEONE: sul lavoro e nel rapporto con gli altri sei molto creativo, tuttavia devi fare i conti con una Venere difficile che a volte rappresenta instabilità nei legami sentimentali oppure noncuranza.

VERGINE: ti piacerebbe avere un po’ più di tranquillità, ma questo non è possibile se hai cominciato un progetto nuovo. Dovresti forse avere intorno a te più amicizie, con persone diverse che ti diano degli stimoli.

Oroscopo Paolo Fox di domani 1 ottobre 2024/ Marte e Venere opposti provocano molti segni: quali sono?