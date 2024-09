Sagittario e Pesci sono i segni che patiscono un po’ di più nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 3 settembre 2024. Grande cielo invece per Bilancia e Acquario che vanno forte in amore. Vediamo il dettaglio di tutti gli ultimi sei segni zodiacali.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 3 settembre 2024: le previsioni per la seconda parte dello zodiaco, dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: Giove favorevole e Venere sorniona spingono ad amare e accendono la passione. L’Oroscopo Paolo Fox di domani 3 settembre 2024 ti incoraggia a dimenticare le delusioni e, se c’è qualcuno che ti piace, incontralo già domani sera.

Oroscopo Paolo Fox di domani 2 settembre 2024/ Volano stracci per Scorpione e Pesci, Bilancia al top

SCORPIONE: in questo periodo hai un asso nella manica: la capacità di intuire e riflettere meglio degli altri. Sei addirittura preveggente e fai anche sogni premonitori. Il 29 avrai Venere nel tuo spazio zodiacale e i nuovi sentimenti non vanno trascurati.

SAGITTARIO: qualche fastidio in questo periodo. Probabilmente c’è un po’ di rammarico per un errore commesso per troppa superficialità sul lavoro. I sentimenti tornano in auge: se agosto è stato fiacco, settembre sarà un mese di ripresa della passione.

Oroscopo Branko, le previsioni del 2 settembre 2024/ Da Ariete a Vergine: Gemelli, siate più leggeri!

CAPRICORNO: c’è molta stanchezza perché hai dato anima e corpo a un progetto. Speriamo che gli affetti non siano stati troppo penalizzati perché a volte, se si è troppo concentrati sul lavoro, anche le cose importanti come i sentimenti passano in cavalleria. Ad ogni modo sei sempre tra i segni tra i più forti.

ACQUARIO: nell’Oroscopo Paolo Fox di domani le stelle ti invitano a donarti all’amore: Venere e Giove favorevoli stimolano la creatività e la fantasia. Puoi farti valere! Un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

PESCI: Sole e Luna opposti possono creare qualche attrito, per cui Paolo Fox ti invita a stare attento a ciò che dici, ma soprattutto al modo in cui lo dici. Cerca di risparmiare un po’ di denaro. Il periodo peggiore per i sentimenti è terminato e adesso si va verso una condizione di maggiore tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox di domani 2 settembre 2024/ La Luna rende calcolatrice la Vergine e sostiene il Toro