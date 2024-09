L’Oroscopo Paolo Fox di domani 2 settembre 2024 ci indica una Luna nel segno della Vergine che regala una bella giornata al Capricorno. Anche la Bilancia e l’Acquario con Venere favorevole realizzano e conquistano. Scorpione e Sagittario sono invece sull’orlo di una crisi di nervi. Scopriamo tutto sugli ultimi sei segni dello zodiaco.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 2 settembre 2024: le previsioni per la seconda metà dello zodiaco, dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: con Venere nel segno ci si può innamorare e abbandonare tristi trascorsi. Sono molte le cose nuove sul piatto: buone occasioni e successi, grazie al favore di Giove.

SCORPIONE: è un cielo un po’ burrascoso con tensioni in famiglia o sul lavoro. Circondati di persone che possano procurarti sensazioni positive suggerisce l’Oroscopo Paolo Fox di domani 2 settembre 2024.

SAGITTARIO: i pianeti opposti delle ultime settimane hanno recato una qualche delusione o un rimpianto, magari per aver commesso un errore a causa della fretta o per una svista. Giove in opposizione riconsidera i rapporti lavorativi e potrebbe anche convincerti a lasciare un progetto per prendere un altro. In amore ci vuole cautela.

CAPRICORNO: domani sarà una giornata speciale astrologicamente, con Sole e Luna molto belli. Sei sempre impegnato e ti assumi sempre molte responsabilità. Pensa anche ai sentimenti però.

ACQUARIO: hai Giove e Venere a favore e puoi chiudere un buon accordo anche nei sentimenti: se ti piace qualcuno cerca di incontrarlo il più presto possibile.

PESCI: cielo nervoso e teso e da una parola in su vai su tutte le furie, anche per una banalità. Proprio per questo, perché farsi il sangue amaro inutilmente? C’è da ricostruire tutto lavorativamente e anche le relazioni con i soci o con i colleghi sono cambiate. Sei un po’ preoccupato per i soldi, ma vedrai che lentamente molte cose saranno risolte: devi essere solo paziente.