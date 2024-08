Per la seconda metà dello zodiaco, nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 30 agosto 2024, abbiamo un bellissimo trigono della Luna per lo Scorpione che avvantaggia l’amore, soprattutto con Venere che sarà nel segno a fine settembre. Il nuovo transito del pianeta dei sentimenti agevola anche l’Acquario e saluta il Capricorno che presto sarà super concentrato sul lavoro.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 30 agosto 2024: le curiosità per gli ultimi sei segni, da Bilancia a Pesci

BILANCIA: creatività attiva con Giove a favore. Non mancano le opportunità neanche dal punto di vista professionale. Stai usando la diplomazia nell’affrontare le trappole, ma stai attento alle provocazioni.

SCORPIONE: hai un cielo pieno di energia con la Luna in trigono e se, in amore, ti sei arrabbiato per colpa di qualcuno, potrai reagire con fermezza. I single sono invitati a essere un po’ più disponibili, perché Venere alla fine del mese di settembre entrerà nel segno: tenete da conto le nuove amicizie.

SAGITTARIO: Come indicato dall’Oroscopo Paolo Fox di domani Giove opposto può significare che forse non hai ottenuto quello che volevi oppure sei preoccupato per un appuntamento autunnale che ti metterà sotto torchio. Attento alle distrazioni, perché sei molto forte e schietto, ma anche un po’ precipitoso: il rischio è di commettere errori che potresti pagare cari.

CAPRICORNO: agosto l’hai dedicato alla famiglia e ai sentimenti, mentre adesso arriva un mese che ti impegnerà molto sul lavoro. La Luna non è in ottimo aspetto domani e forse non potrai risolvere tutte le criticità che speri, ma già dopodomani recupererai.

ACQUARIO: il fine settimana potrebbe essere un po’ “no” con la Luna opposta. L’Oroscopo Paolo Fox di domani 30 agosto 2024 ti mette in guardia dalle distrazioni: non perdere le cose e fai attenzione a tutti i dettagli. A parte questo weekend un po’ conflittuale, il mese di settembre porterà belle novità.

PESCI: termina agosto e insieme a lui anche l’ansia. Nel 2025 il tuo cielo sarà davvero emozionante: forza e coraggio!