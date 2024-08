La Bilancia accoglie Venere, ma domani la Luna sarà un po’ storta. Grande ripresa per i Pesci nei sentimenti con il pianeta dell’amore non più in opposizione e una Luna favorevole, mentre il Sagittario è ancora il segno più teso della seconda metà dello zodiaco. Scopriamo tutto nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 29 agosto 2024.

Oroscopo Paolo Fox di domani 28 agosto 2024/ Agosto addio! Arriva Venere per la Bilancia e l'amore trionfa

Oroscopo Paolo Fox di domani 29 agosto 2024: le previsioni per gli ultimi sei segni, dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: domani la giornata sarà un po’ rischiosa: potresti essere eccessivamente permaloso o non avere pazienza. Giove, ad ogni modo, ti protegge e ti regala successi: stai solo attento a quello che dici e cerca di usare la diplomazia.

Oroscopo Paolo Fox di domani 28 agosto 2024/ Venere riscalda i motori della passione per Gemelli e Leone

SCORPIONE: spesso essere troppo accomodanti può diventare problematico, perché c’è chi non vuole fare a meno di te, mentre in questi giorni avresti voglia di svagarti e fare cose diverse. Il tuo nervosismo non riversarlo in amore.

SAGITTARIO: il momento non è dei migliori. Per esempio c’è chi è stato oggetto di giudizi oppure chi ha commesso degli errori e ci ha rimesso. Giove in opposizione parla di questioni di carattere legale o di contratti da revisionare.

CAPRICORNO: solitamente hai un carattere molto integerrimo, visto che sei governato da Saturno, ma l’Oroscopo Paolo Fox di domani 29 agosto 2024 ti suggerisce di far spaziare la fantasia: la parte più emozionale di te dovrebbe essere al centro della tua vita. Agosto potrebbe aver consolidato alcune relazioni sentimentali e il lavoro dominerà la scena a settembre.

Oroscopo Paolo Fox di domani 27 agosto 2024/ Focus sull'amore per i segni d'aria: recupero del Sagittario

ACQUARIO: non prendere le cose troppo di petto. Molti nativi del segno si accorgeranno che le migliori prospettive stanno da un’altra parte: è una fase di grandi cambiamenti e trasformazioni.

PESCI: è un momento di recupero e domani, con la Luna a favore, ci sono possibilità in più. Da domani Venere non sarà più in opposizione ed è ora di sfruttare i suoi influssi positivi, per recuperare una relazione o per dedicarsi a nuovi incontri.