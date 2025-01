La Bilancia non si faccia rovinare un bel momento creativo dal malumore, il Capricorno rischia di battibeccare sul lavoro e l’Acquario fa il pieno di pianeti (Luna, Sole e Mercurio), positivi ma che portano distrazioni. Vediamo le predizioni per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 30 gennaio 2025: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: una Luna che favorisce la creatività. È un periodo fruttuoso per le relazioni e i nuovi progetti. L’unico consiglio è di non farti prendere dalla malinconia.

SCORPIONE: oroscopo positivo in generale, a parte qualche screzio con Toro e Acquario. Le relazioni di lunga data dovranno far fronte a una piccola problematica che potrebbe essere di tipo economico o relativo alla casa.

SAGITTARIO: le risposte che stai aspettando sono in arrivo! Venere da febbraio sarà positiva per diversi mesi e questo è un momento in cui chi desidera fare scelte sentimentali avrà il sostegno delle stelle.

CAPRICORNO: il lavoro va bene, ma attenzione con il tuo entourage a non innescare troppe discussioni. Marte opposto porta, a volte, delle controversie, avverte l’Oroscopo Paolo Fox di domani 30 gennaio 2025.

ACQUARIO: Sole, Luna e Mercurio nel segno! Una bella giornata, solo non essere distratto e cerca di essere più presente per chi è importante per te. L’amore recupera.

PESCI: Secondo Oroscopo Paolo Fox di domani venere sarà nel tuo spazio zodiacale ancora per pochi giorni. Cerca di sfruttare il pianeta al meglio, stringendo accordi e prendendo decisioni importanti. Mercurio sarà nel segno dal 14 febbraio, ma i progetti più funzionali puoi già avviarli adesso.

