Marte fa discutere l’Ariete che non molla mai, mentre il Toro deve resistere ancora un po’ in amore. Ottimo cielo per il Cancro, mentre la Vergine stia attenta a cosa firma.

Oroscopo Paolo Fox di domani 30 settembre 2024: i segni dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: più volte nell’ultimo periodo si è detto che c’è la necessità di tagliare le spese. Con Marte in opposizione possono esserci diatribe che non si sono ancora placate: tu sei comunque un guerriero che non si arrende con facilità. In amore si recupera.

TORO: tra due settimane Venere uscirà dall’opposizione al tuo segno. Nel frattempo se ci tieni a una persona, non buttare all’aria la relazione adesso, ma aspetta tempi migliori. Sul lavoro arrivano nuove opportunità.

GEMELLI: c’è un recupero nei sentimenti che sono stati tartassati durante l’estate. Inoltre, con Giove favorevole prima o poi arrivano belle opportunità da sfruttare. Cerca di avere più fiducia in te stesso.

CANCRO: nel 2025 Giove sarà nel tuo segno e quindi ciò che stai intraprendendo adesso è di grande importanza per due stagioni favorevoli, autunno e inverno, che sfoceranno in una primavera di vittorie. Questo cielo ti incoraggia quindi a ideare nuovi progetti lavorativi e sentimentali.

LEONE: hai avuto la Luna nel segno che ti ha reso passionale con la persona giusta al tuo fianco, anche se ultimamente il lavoro sta occupando la maggior parte del tuo tempo.

VERGINE: Giove in opposizione ti mette in guardia da contratti e accordi che devono essere valutati molto bene: non devi fare scelte azzardate. L’Oroscopo Paolo Fox di domani 30 settembre 2024 è un oroscopo favorevole per chi vuole trovare l’amore.

