Un San Silvestro divertente attende i Gemelli e la Vergine, con quest’ultima che si lascia andare alle emozioni, così come il Leone, recentemente un po’ imbronciato. Vediamo come termina l’anno per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 31 dicembre 2024: San Silvestro dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: il Capodanno potrebbe essere un po’ rallentato a causa di un malessere fisico o dalla stanchezza: non hai voglia di sprecare la tua energia. Ad ogni modo, abbi fiducia nel 2025, perché Venere compirà un lungo transito nel tuo spazio zodiacale.

TORO: le idee per il 2025 sono ottime, tuttavia devi risolvere definitivamente tutte le questioni che ti sono di intralcio per poter cambiare vita. In amore, potrebbe già esserci una nuova fiamma e da gennaio potrai gestire al meglio la relazione.

GEMELLI: Secondo Oroscopo Paolo Fox di domani grazie a Venere in buon aspetto lo stare in compagnia è molto piacevole e ci sono molte occasioni per divertirsi. Chi esce da una delusione d’amore può avere al suo fianco una bella amicizia o già qualcuno che prova sentimenti profondi. Per il prossimo anno, le coppie che si amano faranno grandi progetti.

CANCRO: tra pochi mesi Giove farà il suo ingresso nel segno e ti vedrà prendere decisioni (in positivo) che ti sembravano impossibili fino a poco tempo fa. Domani però, Sole e Luna opposti ti chiedono di non stressarti troppo e di fare solo quello che riesci.

LEONE: c’è chi ha trascorso un Natale non entusiasmante e chi si è sentito un po’ deluso perché il destino ha fermato alcuni progetti. Sappi che a gennaio potrai recuperare e a San Silvestro potrai vivere delle belle emozioni, rivela l’Oroscopo Paolo Fox di domani 31 dicembre 2024. Novità in arrivo!

VERGINE: la grinta c’è e con questo Capodanno potrai scaricare delle zavorre pesanti. Gli ultimi due mesi non sono stati facili, soprattutto dal punto di vista mentale ed emotivo. Non diventare ansioso e per questo ultimo giorno dell’anno rivaluta le belle sensazioni.

