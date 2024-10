Mercurio mette in guardia Ariete e Gemelli dalle spese di troppo, mentre la Vergine registra una bella ripresa. Il Leone va verso una vittoria importante. Di seguito, i dettagli dei primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 31 ottobre 2024: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: hai un grande desiderio di agire e Venere conferma condizioni favorevoli. Giove ti aiuta a mettere in pratica i tuoi progetti, anche se devi fare attenzione alle spese. Con Mercurio dissonante rispetto al settore economico del tuo cielo, ogni scelta dev’essere oculata.

TORO: c’è una prevalenza della necessità di fare riferimento agli affetti più cari, specialmente se hai attraversato una fase di forte difficoltà nei sentimenti. Ora è il momento di recuperare fiducia nei rapporti con Venere che comincerà un ottimo transito dall 11 del mese prossimo.

GEMELLI: Luna e Giove in una buona posizione ti garantiscono ottime idee, anche se potrebbe esserci qualche criticità di tipo economico o legale, oppure qualche diatriba in famiglia. Nell’ultimo weekend ci sono anche stati battibecchi in amore: evita di trascinare situazioni di disagio.

CANCRO: sei uno dei segni più favoriti del momento, ma al mattino la Luna è ancora in opposizione e potresti vivere ritardi e tensioni. Non preoccuparti, perché dal pomeriggio starai già meglio

LEONE: un oroscopo ottimale perché ti rende davvero forte e ti dona più coraggio di quello che hai già di tuo. Proponiti per ciò che ti sta a cuore. Anche in amore potrebbe nascere qualcosa di bello e se hai già una bella relazione la potrai approfondire. L’Oroscopo Paolo Fox di domani 31 ottobre 2024 anticipa che i primi giorni di novembre saranno importantissimi se vuoi vincere una sfida.

VERGINE: nello scorso weekend hai avuto momenti un po’ pesanti, ma le nuove attività da questa settimana iniziano molto bene. L’unico problema è causato da Venere che parla di discordia: nelle coppie consolidate stai attento e, in generale, nelle relazioni con gli altri devi essere cauto.