Venere insidia i Gemelli in amore che però vanno molto bene sul lavoro, anche grazie a questa Luna in Bilancia. Il pianeta dell’amore presto favorità il Toro e per ora eleva il Cancro a super favorito dalle stelle. Scopriamo i dettagli sui primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 30 ottobre 2024: il cielo della giornata dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: domani la Luna è opposta, la comunicazione sarà meno avvantaggiata e potrebbe esserci qualche attrito in casa. In queste giornate potrebbero non uscire le frasi giuste e, se c’è maretta, valuta bene quello che vuoi esprimere, prima di parlare.

TORO: hai il desiderio di stare in famiglia e di sentimenti veri. Guarda bene le persone che ti piacciono, perché Venere fra poco sarà a tuo favore e ti consentirà di vivere l’amore in modo più intenso, anticipa l’Oroscopo Paolo Fox di domani 30 ottobre 2024.

GEMELLI: Venere opposta ti rende un po’ sfiduciato. Se hai avuto difficoltà nei sentimenti sei dubbioso e in amore sei molto cauto, tuttavia il lavoro è al top, con Giove nel segno, che ti consente di portare avanti le tue idee facilmente, e la Luna in ottima posizione.

CANCRO: sei sempre tra i più benvoluti delle stelle e, in questo periodo, possono nascere sentimenti e passioni, gelosie e anche un po’ di aggressività. Succede quando siamo innamorati e desideriamo tanto la persona che sognavamo da tempo. Con questo cielo sarai più affascinante, anche se oggi la Luna è storta e potresti sentirti più stanco del solito.

LEONE: non è semplice rilassarti, perché hai tante cose da realizzare e devi sprecare energie per qualcosa che si risolverà al più presto. Stai attento ai soldi, con Mercurio ancora opposto: non è il caso di spendere troppo.

VERGINE: ci sono tante cose in sospeso e ti senti come se avessi traslocato da poco (inteso come metafora) e dovessi ancora mettere a posto tante cose. Molto è cambiato da giugno e sei ancora in pieno caos. I sentimenti necessitano di più tranquillità.

