Un momento d’oro per l’amore per Bilancia e Acquario. I Pesci devono ancora stringere i denti, così come il Capricorno deve attendere qualche settimana per veder ripartire il lavoro. Scopriamo le novità per gli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 4 dicembre 2024: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: ora è molto più semplice innamorarsi, così come avviare una nuova partenza sul lavoro. Giove è a favore! Per i single, i nuovi incontri sono molto favoriti.

SCORPIONE: Luna in buona posizione e Venere è ancora favorevole: se devi chiarire qualcosa in amore, è meglio farlo adesso, perché da sabato il pianeta dell’amore andrà in opposizione e quindi potresti trovare più difficoltà.

SAGITTARIO: energia e ottimismo sono contagiosi! Chi trova te, troverà un tesoro. Di recente non hai accettato alcune critiche e hai dovuto fare i conti con alcuni cambiamenti: adesso si recupera.

CAPRICORNO: la Luna ti regala razionalità, coraggio e forza. Tra poche settimane ci sarà un grande recupero in ambito lavorativo, anticipa l’Oroscopo Paolo Fox di domani 4 dicembre 2024.

ACQUARIO: emozioni in libertà! Ma se per troppo tempo hai cercato di scappare, Venere nel segno, da sabato, ti obbliga ad occuparti dell’amore.

PESCI: la Luna è positiva se parliamo di relazioni in generale, tuttavia sul lavoro sono previste controversie, soprattutto se ci sono di mezzo soldi e un investimento. È possibile che ci siano state molte spese. Le stelle sono molto positive in amore, ma stai attento a Vergine e e Gemelli.

