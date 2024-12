La Luna è in Capricorno e per tre giorni il segno sarà molto favorito nel lavoro. Bilancia e Acquario risorgono in amore, mentre i Pesci fanno i conti con una partenza del mese un po’ burrascosa. Scopriamo i dettagli degli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 3 dicembre 2024: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: è un cielo che ti dà la possibilità di svoltare nei sentimenti e la settimana ti porterà al transito ottimo di Venere che ti consentirà di uscire dal buco nero della malinconia, se esci da una delusione d’amore o da una separazione.

SCORPIONE: è tutto molto più semplice da affrontare per i nativi del segno che hanno attraversato una crisi. In questa fase, il lavoro ti chiede di agire, mentre in amore chi non è sincero con te verrà messo alle strette dalla prossima settimana.

SAGITTARIO: ci sono molti pianeti nel tuo segno che ti regalano energia extra e questo è un momento in cui non tolleri più nulla. Attenzione a non perdere la testa! Usa la tua impetuosità in positivo, per esempio in amore, suggerisce l’Oroscopo Paolo Fox di domani 3 dicembre 2024.

CAPRICORNO: Luna nel segno che ti regala tre giornate valide. Stai solo attento ai rapporti con Cancro e Ariete. Vittorie, cose nuove e nel lavoro sei favorito.

ACQUARIO: l’amore è in primo piano con Venere tra poco nel tuo cielo. L’unico neo è che il pianeta sarà opposto a Marte e questo potrebbe indicare un conflitto, forse con qualcuno di eccessivamente geloso o possessivo. Le nuove iniziative di lavoro sono molto favorite!

PESCI: è un inizio del mese un po’ complicato, a causa delle opposizioni planetarie. I conflitti in amore potrebbero sorgere soprattutto nel weekend perché, se recentemente ci sono stati problemi in amore, non sarà semplice sapere come muoversi. Sei attratto da individui con un carattere forte e determinato, ma proprio per questo il rischio di scontri è alto. Ariete, Capricorno e Leone i segni più tosti per te.

