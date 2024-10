Gli invidiosi attaccano il Leone e il Toro è un po’ guardingo in amore. I Gemelli sono favoriti se decidono di prendere contatti importanti, mentre la Vergine è presa da nuove attività. Vediamo il dettaglio dei primi sei segni zodiacali.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 4 settembre 2024: le previsioni dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: questo è un anno di grande importanza, tuttavia è naturale che ci siano giornate no anche negli oroscopi più favorevoli. Non devi quindi pensare che l’affaticamento e l’irrequietezza che provi in questo momento sia per sempre, perché molto presto lascerà il posto a nuove vittorie.

Oroscopo Paolo Fox di domani 4 settembre 2024/ Sessualità al top per lo Scorpione e la Bilancia vince

TORO: trascorri momenti interessanti da condividere con le amicizie più care. In amore invece, questa è una fase un po’ più complicata, perché forse sei un po’ sfiduciato, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 4 settembre 2024.

GEMELLI: il tuo è il segno della comunicazione, per cui manda un messaggio a una persona che potrebbe aiutarti molto o che ti interessa, senza esitazioni.

Oroscopo Paolo Fox di domani 3 ottobre 2024/ Grande recupero del Toro, giornate complicate per l'Ariete

CANCRO: l’amore è in primo piano in questo momento, con una Venere così bella. Il 2025 sarà un anno fortunato e progettare eventi come matrimoni, figli, convivenze, prende del tempo: ecco perché dovresti pensarci fin da ora.

LEONE: non sei del tutto soddisfatto delle persone che ti circondano e forse stai anche combattendo contro chi ti attacca, soprattutto per invidia. In amore, cautela, perché potresti avere idealizzato oltremodo qualcuno.

VERGINE: così com’è accaduto ad agosto, è il lavoro il focus del mese. Se la scorsa estate stavi progettando un cambiamento, ora lo hai messo in pratica. Pensa un po’ ai sentimenti però, perché ti possono dare un po’ di energia in più.

Oroscopo Paolo Fox di domani 3 ottobre 2024/ L'Acquario discute dall'ultimo weekend, mentre la Bilancia...